Gazzetta - Itakura il nuovo Kim: c'è ok del giapponese, ai dettagli col Borussia

"L'alba della nuova stagione parte con una notizia che arriva dal Sol Levante, nel senso che sembra proprio sarà giapponese l’erede del coreano Kim Minjae, al centro della difesa del Napoli". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Ci sono tutta una serie di indizi che fanno convergere su Ko Itakura le attenzioni del club azzurro, per una trattativa che appare già in fase avanzata.

La sua volontà appare assodata e avrebbe rinunciato a una buona offerta dall’Arabia Saudita proprio perché preferisce misurarsi in Europa e nella Champions, dopo aver fatto esperienze in Eredivisie (con il Groningen) e in Bundesliga con il suo attuale club, il Borussia Moenchengladbach. E proprio con i tedeschi il Napoli sta cercando di smussare gli angoli sulla valutazione del cartellino. L’offerta è stata di 12 milioni, il Borussia ne vuole più di 15 ma la soluzione non appare troppo lontana".