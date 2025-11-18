Prima pagina

Il Mattino: "Conte è tornato, ora torni anche il Napoli"
di Davide Baratto

"Conte è tornato, ora torni anche il Napoli", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando del rientro dell'allenatore azzurro dopo i giorni di permesso, con la squadra che dovrà cercare di riscattarsi visti gli ultimi risultati negativi. Il sommario: "Faccia a faccia con la squadra dopo la sfrutiata di Bologna". Di seguito la prima pagina integrale.