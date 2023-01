Gazzetta - La carta Caprile per arrivare a Vicario: lo scenario

. Questo è quanto si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla questione portiere

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Il Napoli ha un opzione per rinnovare Alex Meret fino al 2025 ma al tempo stesso si guarda alle alternative. Questo è quanto si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla questione portiere, con la rosea che non esclude un'operazione a tre che coinvolgerebbe Empoli e Bari per portare in azzurro Vicario.