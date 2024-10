Gazzetta - Lobotka, una smorfia non dà sensazioni positive: pronto il sostituto a Empoli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna sull'infortunio in nazionale di Lobotka e scrive: "Lo slovacco verrà valutato nelle prossime ore, ma la smorfia sul viso non dà sensazioni positive e Conte non sarà felice. A questo punto è probabile il debutto di Gilmour a Empoli".

Secondo l'emittente slovacca STVR, il regista del Napoli si è infortunato al muscolo della coscia. Non è ancora chiaro per quanto tempo dovrà restare fermo. "A Napoli non saranno entusiasti. Lui è uno dei giocatori più importanti per loro. Possiamo solo sperare che guarisca subito. Sarebbe una perdita significativa", ha detto in studio l'ex giocatore Róbert Vittek.