Gazzetta - Non solo Barak e Zaccagni: c'è un terzo 'pupillo' che può raggiungere Juric a Napoli

Non solo Zaccagni o Barak, o Rrahmani che è già del Napoli. C'è un altro calciatore dell'Hellas Verona che potrebbe raggiungere Juric qualora il tecnico cambiasse panchina: è Federico Dimarco, esterno sinistro di spinta. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricorda che l'Hellas può riscattarlo dall'Inter per 6,5 milioni: "Non è da escludere che Dimarco possa seguire Juric, sia che il tecnico rimanga a Verona, sia in caso di partenza verso la panchina di una big, leggi Napoli. In quel caso i veneti lo riscatterebbero per incassare il massimo dalla cessione, facendo felice pure l’Inter con una ricca plusvalenza".