Gazzetta - Retroscena sull'affare sfumato Kvara: Juve, che ti sei persa!

Non è l’unico e nemmeno il più grande, basti pensare a Erling Haaland.

© foto di www.imagephotoagency.it

Juve, che ti sei persa: beffa Kvara! Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per un articolo che racconta il retroscena del mancato arrivo in bianconero della stella del Napoli: "Il dito nella piaga lo ha messo il Rubin Kazan: «Juve nel 2021: troppi 20 milioni per lui». Frecciata via social accompagnata da due foto di Khvicha Kvaratskhelia: una con la maglia della Juventus e l’altra con quella del Napoli mentre segna uno dei 5 gol a Szczesny nel big match di venerdì al Maradona. Più che una rivelazione, una conferma. Se l’ex club russo di Kvara non ha ancora digerito l’affare saltato con i bianconeri nel 2021, alla Continassa i rimpianti aumentano di pari passo alle prestazioni del 21enne gioiellino di Luciano Spalletti.