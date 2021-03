Gazzetta - Rinnovo Insigne può complicarsi: questa l'offerta di ADL

Un rinnovo che potrebbe diventare complicato. Si parla di Lorenzo Insigne sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in particolare della questione contratto attualmente in scadenza nel 2022: "L’argomento è stato rimandato di proposito, perché il momento non è indicato per parlare di contratti. Con Insigne, se ne discuterà con calma, perché la questione potrebbe presentarsi complicata. La strategia futura del club prevede l’abbattimento del 40-50 per cento dei costi degli stipendi e quello del capitano (4,5 milioni di euro) incide parecchio su questa voce di bilancio, insieme a quello d Koulibaly, Lozano, Mertens e Osimhen.

L’intenzione di De Laurentiis è di allungare l’attuale accordo di altri quattro anni, fino al 2026, quando il giocatore avrà già compiuto 35 anni, ma con una riduzione dell’attuale ingaggio: la proposta dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni a stagione. A queste condizioni, la discussione potrebbe andare per le lunghe anche se la voglia di chiudere qui la carriera potrebbe convincere l’attaccante ad accettare il sacrificio".