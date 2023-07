Gazzetta si sbilancia: "Napoli sarà la favorita, resterà la squadra più forte"

"Rudi Garcia ci metterà sicuramente qualcosa di suo nell’impianto che Luciano Spalletti ha plasmato e portato a livelli di massima eccellenza europea"

"Sarà la favorita dello scudetto, perché rimarrà la squadra più forte, anche se il mercato ancora dovrà svilupparsi". Così si sbilancia sulla corsa al prossimo scudetto l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il Napoli ha sviluppato come società, per l’equilibrio economico e la sostenibilità, e come squadra, un potenziale notevole che costringerà le concorrenti a inseguire.

Rudi Garcia ci metterà sicuramente qualcosa di suo nell’impianto che Luciano Spalletti ha plasmato e portato a livelli di massima eccellenza europea. Già perché al di là della sensazione non positiva lasciata da alcuni addii importanti – l’allenatore, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, e quello ormai scontato del coreano Kim Minjae - comunque l’impianto della squadra rimane intatto e dunque competitivo per il campionato e anche per la Champions.