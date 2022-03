Gazzetta su Lobotka: "Frenato da problemi di peso e di ambientamento, Spalleti la svolta"

In più le difficoltà di ambientamento anche se il suo connazionale Hamsik gli aveva trasmesso dritte e amicizie per calarsi velocemente nella nuova realtà.

Un nuovo Lobo, il soprannome (lupo) che gli avevano affibbiato in Spagna. Sulla Gazzetta dello Sport si evidenzia la crescita esponenziale di Stanislav Lobotka, giocatore totalmente ritrovato da Spalletti dopo le difficoltà nell'epoca Gattuso: "Ha saputo catturare la grande chance che gli ha fornito Spalletti. Era stato pagato 20 milioni nel gennaio 2020 per averlo dal Celta. Un’operazione che non aveva dato subito frutti all’altezza delle aspettative. Anche perché alcuni problemi fisici, compresi quelli di peso, un’operazione alle tonsille nella scorsa primavera e i tormenti della pubalgia, lo avevano frenato.

In più le difficoltà di ambientamento anche se il suo connazionale Hamsik gli aveva trasmesso dritte e amicizie per calarsi velocemente nella nuova realtà. Il d. s. Giuntoli lo aveva inseguito per ben sei mesi nel 2019 prima di poterlo portare a Napoli. Spalletti lo avrebbe voluto già all’Inter, quando nel ruolo di play riadattò Brozovic. E anche con Lobotka il tecnico toscano ha inciso sul piano tattico. Da novembre, il suo rientro da titolare per sostituire Anguissa fermatosi ai box. L’ex Celta ha riassemblato le sue doti secondo le indicazioni dalla panchina. Diventando un vero play.