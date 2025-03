Gazzetta sul rientro da titolare di Neres col Milan: "Si attende l'ok di Conte"

vedi letture

Antonio Conte pronte a riabbracciare David Neres, l'uomo che ha cambiato il Napoli tra dicembre e gennaio, protagonista assoluto nel ciclo di sette vittorie consecutive prima della crisi. A scrivere del ritorno dell'esterno brasiliano è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non esclude un ritorno dal primo minuto con il Milan.

"Il Napoli ha travolto chiunque abbia provato a rallentarne la corsa. Vincendo a Genova, Firenze e a Bergamo, superando Venezia e Verona, ribaltando Motta con un secondo tempo da grandissima squadra. Poi il febbraio nero ha smorzato l'entusiasmo: ma c'è ancora vita, e Neres è pronto a riaccendere gli azzurri. Già dal Milan se per Conte sarà pronto dal via. Di sicuro a partita in corso: per strappare ancora come nei primi mesi in azzurro. Per far emozionare il Maradona.