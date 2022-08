Kiss Kiss - Già pronta bozza contratto di Raspadori! Ultimatum di ADL al Sassuolo, le ultime

Nel corso di Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha aggiornato la trattativa per Raspadori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha aggiornato la trattativa per Raspadori: "Ho notizie esclusive di questa mattina. Raspadori ha ribadito in modo netto al Sassuolo due cose. La prima: io non rinnovo. La seconda: voglio andare a Napoli. Il Sassuolo si muove per acquistare il suo sostituto. Il Napoli ha le spalle larghe, c'è l'accordo col calciatore e già la bozza del contratto. Il Sassuolo ha chiesto 35 milioni di euro. De Laurentiis lo vuole chiudere e ha mandato a dire in modo elegante, senza arrabbiarsi, di non tirare troppo la corda. Lui si è spinto a 25 milioni e si può ragionare massimo su 2-3 milioni di bonus".