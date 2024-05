Kiss Kiss - Osimhen dice no al Psg: ha una sola idea per il futuro

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli potrebbe partire a fine stagione

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli potrebbe partire a fine stagione se qualcuno coprirà la clausola da circa 130 milioni di euro. Secondo la redazione di Kiss Kiss Napoli il bomber azzurro però al momento dice no al Psg, rifiutando l'idea di trasferirsi in Ligue 1.

Il suo sogno da sempre è di approdare in Premier League, ritiene di essere ormai pronto e quindi spera che un club inglese possa farsi avanti per lui. Le prossime ore saranno in tal senso decisive col club azzurro che ha fretta di programmare il mercato. Il Napoli intanto già da tempo si muove alla ricerca del sostituto. E c'è anche un nome in pole.