Kiss Kiss - Ospina via, il Napoli pensa a Sirigu: c'è anche un'altra ipotesi

David Ospina potrebbe lasciare Napoli in estate. La redazione di Kiss Kiss Napoli fa sapere che ci sono due nomi per il ruolo di vice Meret. Il primo è Sirigu, che potrebbe lasciare il Torino. E poi c'è Sepe, per lui si tratterebbe, nel caso, di un ritorno. Una cosa è certa: Meret sarà il titolare per la prossima stagione e per questo la priorità è un vice che possa essere affidabile alle spalle del talento friulano.