KK: "Di Lorenzo-Napoli, ormai è rottura! Pronto a non andare in ritiro, non teme la tribuna"

Valter De Maggio, in apertura di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, ha dato un importante aggiornamento sul mercato del Napoli: "Vi do una notizia, è arrivata pochi minuti fa. Giuffredi si era recato in Germania nei giorni scorsi, aveva parlato con Di Lorenzo domenica per poi rientrare di notte. Gli aveva esposto cosa era emerso dal vertice con Conte, che lo ha blindato, e il ds Manna. Purtroppo, però, siamo al braccio di ferro, qualcosa di simile alla rottura.

Di Lorenzo, infatti, ha ribadito al suo agente di riferire al Napoli che ritiene chiuso il suo ciclo e che non c'è alcuna possibilità di restare. La sua è una chiusura totale. Quando gli è stato riferito che avrebbe ricevuto una linea dura, Di Lorenzo ha ribadito che a Napoli non ci vuole restare. Ha già scelto che non andrà in ritiro dopo le due settimane di ferie post fine Europeo. Se dovessero decidere di mandarlo in tribuna per 4 anni Di Lorenzo non avrebbe problemi ad accettarlo. Manna rivedrà Giuffredi per riaggiornarsi riguardo Di Lorenzo ma anche per parlare del rinnovo di Folorunsho" ha concluso il giornalista.