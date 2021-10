I quotidiani esaltano Insigne: "Gol capolavoro! Tormento rigori alle spalle, che notte!"

Lorenzo Insigne show contro il Legia Varsavia. Gol stupendo e assist per mettersi da parte l'amarezza dei rigori. Voti alti sui quotidiani, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7 pieno così motivato: "Cambia posizioni, propone calcio di qualità da ogni angolo. E il gol di controbalzo è meraviglioso".

Voto 7.5 per il Corriere dello Sport che elogia così il capitano azzurro: "L'amarezza dei rigori e il tormento del contratto spariscono al cospetto del destro che spacca porta e partita. Un capolavoro. L'assist per Osimhen è la chiusura perfetta".

Voto 7.5 per noi: "Un gol fantastico, non solito per lui calciando di prima intenzione, per sbloccare una partita che rischiava di diventare uno psico-dramma europeo. Gioca tantissimi palloni (64 alla fine) e crea tante transizioni interessanti ed almeno un paio di palloni tagliati dei suoi. Nella ripresa, con Mertens sotto punta dopo l'ingresso di Osimhen, finisce per tagliare molto verso il centro. Lancia anche benissimo Osimhen, prima per il pallonetto e poi per il 2-0".