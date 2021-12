I quotidiani esaltano Spalletti: "Maestria tattica in totale emergenza, ha squadra di guerrieri!"

Tanti elogi a Luciano Spalletti per la vittoria del Napoli contro il Leicester e per come gli azzurri hanno saputo tamponare l'emergenza infortuni. Ottima prova contro gli inglesi e voti alti per il tecnico sui quotidiani oggi in edicola.

Corriere dello Sport voto 7.5

"In totale emergenza perde anche Lozano, ma non la qualificazione che festeggia planando sull’acqua: è felice e giustamente soddisfatto di guidare, con maestria tattica, una squadra di guerrieri".

La Gazzetta dello Sport voto 7

"Dà lo spirito giusto ai suoi. Per sistemare i movimenti difensivi sui calci piazzati c'è tempo".