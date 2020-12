Repubblica - Anche il Napoli si muove per il Papu Gomez: la situazione

Il Papu Gomez con la valigia dopo la rottura con Gasperini. L’attaccante, quasi certamente, a gennaio lascerà l’Atalanta ed ora si rincorrono le voci sulla sua nuova squadra. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica anche il Napoli potrebbe fare un pensierino all’argentino.

“Si evince che Gomez è rimasto isolato: non più un ragazzo e la sua cessione, anche per via del braccio di ferro ben noto ai potenziali acquirenti, può fruttare al massimo 10-15 milioni all’Atalanta, che non vuole certo rafforzare la concorrenza in Italia, vedi Inter, Milan e Napoli che si stanno già muovendo”: scrive il quotidiano, che spiega come il calciatore sia intenzionato a giocare con continuità e non vorrebbe accettare proposta da campionati minori per evitare di perdere la nazionale argentina e la prossima Coppa America.