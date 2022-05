Repubblica mostra il contratto di Osimhen e sbugiarda il Napoli: "Club può accedere e pubblicare sui suoi social"

Nella giornata di ieri La Repubblica aveva scritto che il Napoli avrebbe l'accesso alle piattaforme social di Victor Osimhen.

Nella giornata di ieri La Repubblica aveva scritto che il Napoli avrebbe accesso alle piattaforme social di Victor Osimhen. Una notizia smentita prima dal calciatore, poi dal club. Ma lo stesso quotidiano ha pubblicato oggi una parte del contratto (nello specifico, una "scrittura integrativa e specifica del contratto di lavoro sportivo", così si chiama l'allegato) del centravanti nigeriano in cui si legge che, per l'appunto, la società può utilizzare gli account social del giocatore:

"I Diritti Promo-pubblicitari potranno essere utilizzati direttamente dal Club, ovvero da quest'ultimo sub-licenziati o sub-concessi in tutto o in parte, per la durata del Contratto di Lavoro Sportivo o periodo di tempo inferiore, a qualsiasi terzo discrezionalmente scelto dal Club, a qualunque titolo e in forza di qualsiasi negozio, senza che tale utilizzazione generi per il Calciatore diritto ad alcun corrispettivo ulteriore rispetto a quello pottuito con il Contratto di Lavoro Sportivo, nel quale s'intende ad ogni effetto ricompreso il corrispettivo per quanto previsto dal presente contratto;

Al riguardo le Parti convengono che il Club ha tra l'altro il diritto di accedere al sito internet e/o alla/e piattaforma/e social e/o alle relative pagine e/o account del Calciatore, inserendo espresse comunicazione anche a nome del calciatore, il quale con la sottoscrizione del presente Contratto dà espresso mandato al Club ad effettuare tali inserimenti, con conferma di rato e valido e rinunciando il Calciatore a qualsiasi eccezione al riguardo ed impegnandosi a fornire al Club le chiavi di accesso a detti sito internet e/o piattaforme social (e/o alle relative pagine e/o account".