La SSC Napoli precisa: "Gli account social di Osimhen sono gestiti solo dal giocatore"

Dopo la smentita di Victor Osimhen, anche la SSC Napoli ha voluto fare chiarezza su alcune indiscrezioni che si erano diffuse sul contratto e la gestione dei profili social dell'attaccante: "Ci teniamo a precisare che gli account social di Victor Osimhen sono gestiti esclusivamente dal giocatore stesso". Questa la precisazione del club azzurro, attraverso Twitter, su quanto era stato riportato quest'oggi da Repubblica.

We would like to clarify that Victor Osimhen's social media accounts are run solely by the player himself