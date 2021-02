Repubblica: "Primo tempo disastroso e un piede e mezzo fuori dall'Europa! Emergenza alibi insufficiente"

Colpito e quasi affondato. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica all'indomani del ko europeo degli azzurri contro il Granada, sconfitta che può pesare in ottima qualificazione: "Il Napoli ha un piede e mezzo fuori dall’Europa League, dopo la netta (2-0) e meritata sconfitta di ieri a Granada. Disastroso il primo tempo, regalato agli spagnoli dagli azzurri. Appena decorosa la ripresa, in cui però non è arrivato nemmeno il gol della speranza. Unico alibi, insufficiente, l’emergenza".