Sky - Blitz di Giuntoli a Parigi, non solo Fabian-Navas: c’è l’accordo col Tottenham per Ndombele!

Nel corso di 'Calciomercato l'originale', è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: "Napoli scatenato oggi sul mercato, oltre alla definizione col Verona del prestito con obbligo di Simeone, c’è stato un blitz di Giuntoli a Parigi.

Trattativa Fabian-Navas: il ds azzurro era in Francia per trattare la cessione di Fabian Ruiz e l’acquisto di Keylor Navas col Psg, ma non solo. Per quanto riguarda questa doppia trattativa ci sono due questioni da risolvere: il costo dello spagnolo e l'ingaggio del portiere.

Trattativa Ndombele: sempre a Parigi il ds ha incontrato gli agenti di Ndombele. Con il Tottenham è stato già trovato l’accordo per il prestito con diritto di riscatto del centrocampista. Ora va definito l’accordo sull’ingaggio nel caso in cui il giocatore venga riscattato".