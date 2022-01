Sky - Bloccato Olivera per giugno! Tentativo col Getafe per anticipare l’arrivo: cifre e dettagli

Nel corso di 'Calciomercato l'originale' è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Spor che ha riferito le ultime sul mercato degli azzurri: "Il Napoli ha messo le mani sul terzino sinistro del Getafe Mathías Olivera. Il Napoli l’ha praticamente opzionato per giugno, un’offerta per il Napoli valevole già in questa sessione di mercato. Prestito con obbligo di riscatto di circa 10-11 milioni di euro. Il Napoli lo prenderà certamente a giugno e ha detto al Getafe che sarebbe disposto a prenderlo anche adesso. La risposta potrebbe non essere favorevole ma c’è questa possibilità”.