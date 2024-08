Sky - Gaetano, non c'è accordo col Parma: distanza di 4mln e occhio al Cagliari

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ancora non è stato trovato l'accordo tra Parma e Napoli per Gianluca Gaetano. Per il centrocampista il club chiede 12 milioni di euro, mentre gli emiliani ne hanno offerti 8, più percentuali e bonus. Da capire se potrà rientrare il Cagliari in corsa.