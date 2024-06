Sky - Kvara, contatti Manna-Jugeli per il rinnovo: c'è la volontà di accordarsi

In attesa dell'annuncio di Antonio Conte, il Napoli prova a sbloccare anche il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa dell'annuncio di Antonio Conte, il Napoli prova a sbloccare anche il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è considerato il calciatore da cui ripartire nel nuovo progetto dell'allenatore salentino ma c'è da registrare l'assalto del Psg che cerca il sostituto di Mbappé. Difficile però che il Napoli possa sedersi a trattare considerando che in estate è già probabile la partenza di Osimhen.

Secondo Sky Sport, il responsabile dell'area tecnica Giovanni Manna ha avviato i contatti con l'agente Jugeli per trattare il rinnovo del contratto (attuale scadenza fissata al 30 giugno 2027). Al momento c'è distanza, ma - si legge - anche la voglia di trovare una soluzione con il club partenopeo. Da parte dei parigini, intanto, c'è ul tavolo un'offerta da 100 milioni di euro, come confermato dallo stesso manager nei giorni scorsi e come rilancia in queste ore la stampa francese.