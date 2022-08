Sky - Petagna-Monza, il Napoli vuole prima chiudere per Simeone: nodo formula col Verona, le ultime

Il Napoli si prepara così ad accogliere Giovanni Simeone, ma ancora la trattativa con i gialloblù per il classe 1995 non si è sbloccata.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E’ tutto definito per la cessione di Andrea Petagna al Monza. Il Napoli si prepara così ad accogliere Giovanni Simeone, ma ancora la trattativa con i gialloblù per il classe 1995 non si è sbloccata.

Cosa manca - Il club azzurro sta aspettando a cedere l’ex Spal perché prima vuole chiudere con il Verona per il Cholito. Nelle scorse ore, il Napoli era vicino a chiudere l’affare sulla base di un prestito oneroso a 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il Verona invece voleva l'obbligo di riscatto e non ha ancora accettato l'offerta presentata dal club di De Laurentiis. Le parti continuano a parlare, ma stanno rallentando la partenza dell'ex Atalanta e SPAL al Monza. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.