Sky - Summit Di Lorenzo, Conte intransigente: lo ritiene imprescindibile!

Il Napoli è alle prese con il caso legato al futuro di Giovanni Di Lorenzo, capitano del club ma intenzionato a lasciare gli azzurri nonostante un contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029. Si è svolta oggi una riunione fiume all'Hotel Parker's tra il procuratore del giocatore Mario Giuffredi, il tecnico Antonio Conte e il ds azzurro Giovanni Manna.

Nel corso del summit - riferisce Sky Sport - si è parlato del malessere del calciatore a causa di alcune situazioni avvenute nel corso e a fine stagione. Antonio Conte è stato intransigente: ha ribadito in maniera molto serena e in un dialogo costruttivo come per lui Di Lorenzo sia imprescindibile e che non vuole prendere in considerazione l’ipotesi di un addio. Adesso le parti si riaggiorneranno, il Napoli spera ci possa essere un modo di ricucire questo strappo affinché il giocatore possa rimanere con uno stato d’animo più sereno rispetto a quello attuale.