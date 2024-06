Sportitalia - Al-Ahli su Osimhen: affare non avanzato, l’attaccante vuole restare in Europa

Il mercato del Napoli svolterà immediatamente dopo la cessione di Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato del Napoli svolterà immediatamente dopo la cessione di Victor Osimhen. Nessuna società al momento ha manifestato l’intenzione di pagare la clausola rescissoria da 130 milioni per liberare il nigeriano. Intanto nelle ultime ore sono risuonate sirene saudite per il nigeriano.

Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, scrive su X: “Al-Ahli ha manifestato interesse anche in questa sessione di mercato per Victor Osimhen del Napoli. Nulla di avanzato per il momento, la volontà dell’attaccante resta quella di proseguire in Europa”.