Tmw - Demme alla Fiorentina, ci siamo! Si può chiudere stasera, i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo per Diego Demme alla Fiorentina. Affare caldissimo come scritto da Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb. "Si potrebbe chiudere in serata. Per lui contratto fino al 2025".

Il tedesco, che aveva cominciato a seguire i viola sui social da qualche ora, era ormai fuori dai piani del Napoli, il suo addio permetterebbe alla società di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi. Gaetano resterebbe come sesto centrocampista come annunciato dal suo procuratore. Difficile altre operazioni a centrocampo da qui alle ore 20 di domani quando chiuderà il mercato.