FOTO - Demme strizza l'occhio alla Fiorentina? L'indizio social

Diego Demme, centrocampista del Napoli, ormai ai margini del progetto azzurro, si guarda attorno in cerca di una nuova sistemazione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Diego Demme, centrocampista del Napoli, ormai ai margini del progetto azzurro, si guarda attorno in cerca di una nuova sistemazione. Dopo la trattativa ormai sfumata per il ritorno in patria all'Hertha Berlino, il centrocampista italo-tedesco sembra strizzare l'occhio alla Fiorentina. Demme ha infatti iniziare a seguire l'account Instagram del club gigliato.