Il Galatasaray piomba su Lang! Il Mattino: Conte non lo lascia partire senza sostituto, i dettagli

Il futuro di Noa Lang al Napoli è sempre più incerto. L’esterno offensivo olandese, arrivato con aspettative importanti, non ha finora inciso come sperato: un solo gol in dieci presenze in campionato e un rendimento che non ha convinto pienamente staff tecnico e ambiente.

Nelle ultime ore - riferisce Il Mattino, si è fatto concreto l’interesse del Galatasaray, club con cui il Napoli intrattiene rapporti consolidati dopo la lunga e complessa operazione che la scorsa estate ha portato Victor Osimhen in Turchia. Proprio questi buoni rapporti potrebbero facilitare un’eventuale trattativa, che però dovrebbe essere impostata rapidamente. Antonio Conte, infatti, non è disposto a privarsi di Lang senza avere immediatamente a disposizione un sostituto in grado di garantire spinta e qualità sulla corsia offensiva.