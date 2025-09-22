David era del Napoli, il retroscena: ADL aveva dato ok finale, poi saltò per un motivo...

Jonathan David la scorsa estate è stato ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli: è questo il retroscena raccontato da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il club aveva definito quasi tutto per portare l'attaccante canadese in maglia azzurra: Aurelio De Laurentiis aveva dato il via libera per le commissioni finali e mancavano da limare solo alcuni dettagli del contratto.

Solo più tardi l'affare è saltato, per volere di Antonio Conte che ha bloccato tutto: il motivo sarebbe legato alle caratteristiche del centravanti richieste dal tecnico, che non coincidevano con quelle di David. Alla fine, il classe 2000 si è trasferito alla Juventus con un contratto fino al 2030 da 6,5 milioni di euro netti annui; i bianconeri hanno dovuto versare anche 12,5 milioni di di oneri accessori. Insomma, un'operazione molto onerosa che il Napoli era pronto a sostenere, ma bloccata da Conte prima della conclusione.