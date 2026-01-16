Il mercato dipende da Lucca! Sky: in ballo scambio con l’Al-Hilal ma non solo, la situazione
Il mercato del Napoli ruota in gran parte attorno al futuro di Lorenzo Lucca, destinato a diventare una pedina chiave per sbloccare le prossime mosse in entrata. Sul tavolo c’è l’ipotesi di uno scambio con l’Al-Hilal, che porterebbe l’ex centravanti dell’Udinese in Arabia Saudita alla corte di Simone Inzaghi, con Marcos Leonardo che farebbe invece il percorso inverso verso Napoli.
Lucca, però, ha anche altre opzioni. Stando a quanto riferisce Sky, dalla Turchia è arrivato l’interesse concreto del Besiktas, che lo vorrebbe in prestito. In caso di trasferimento a Istanbul, il club partenopeo potrebbe accelerare per Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe, nome che resta caldo per l’attacco. Molto dipenderà anche dalle mosse della Roma: se i giallorossi dovessero liberare Evan Ferguson, gli equilibri del mercato offensivo potrebbero cambiare.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sassuolo
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro