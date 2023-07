Il misterioso ’12 agosto’ di ADL e Garcia: c’è una strana coincidenza

“Poi con mister Garcia, alla fine del ritiro di Castel di Sangro il 12 agosto, vi diremo a cosa punteremo”

“Poi con mister Garcia, alla fine del ritiro di Castel di Sangro il 12 agosto, vi diremo a cosa punteremo”. È bastata una frase, questa frase pronunciata da Aurelio De Laurentiis a Dimaro, a sguinzagliare la curiosità di addetti ai lavoro e non. “Perchè proprio il 12 agosto?”. La data è quella di chiusura del secondo ritiro, quella in Abruzzo, ed in molti hanno pensato che il riferimento fosse al futuro di Victor Osimhen, perchè è chiaro che parte delle ambizioni stagionali siano legate alla permanenza del nigeriano.

"Voglio tenermi la gioia dei tifosi tutto l'anno, ho il mio obiettivo e lo dirò il 12 agosto”. A fare da eco alle parole del patron, ecco quelle di Rudi Garcia. Anche il tecnico ha indicato il 12 agosto come data ultima per rivelare gli obiettivi stagionali, suoi e del Napoli.

Una strana coincidenza. Sì perchè spulciando il calendario quella del 12 agosto è la data in cui è fissato anche l’inizio della Ligue 1 francese. Come sappiamo in queste ore proprio in casa Psg tiene banco il caso Mbappè, col francese che rischia di finire fuori rosa e spinge per andare al Real Madrid. Un suo addio potrebbe innescare un effetto domino che rischia di coinvolgere proprio Osimhen, da tempo apprezzato dal club transalpino. Aurelio è uomo di cinema: avrà voluto disseminare questo indizio nelle sue dichiarazioni?