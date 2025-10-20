Biasin: "Classe arbitrale chiede di evitare sceneggiate, ma poi è la prima a premiarle"
Il Milan ribalta la Fiorentina nel finale grazie ad un rigore contestatissimo dai viola. Gimenez accentua una piccola trattenuta di Parisi simulando un colpo al volto, e il Var richiama l'arbitro Marinelli al Var che concede il penalty. Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, commenta così sui propri account social: "La classe arbitrale chiede ad alta voce ai giocatori di evitare le sceneggiate ma poi è la prima che invece di punirle, le premia.
Per questo motivo qualunque giocatore di qualunque squadra ci proverà sempre, perché non è mica scemo e sa che nella maggior parte dei casi trarrà un vantaggio. Gli arbitri, invece, continuano a sfruttare male quella cosa benedetta chiamata "tecnologia" e, in generale, scelgono di non volersi bene".
