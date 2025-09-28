Tutti aspettavano questa sconfitta. Qualche riflessione va fatta però…

vedi letture

Sfortuna ma quanti errori

Tutti aspettavano questa sconfitta, tutti volevano che i campioni d’Italia si fermassero e così è stato per colpa di tutti, Conte compreso. Un primo tempo da dimenticare, subito. Un inizio choc con gli azzurri che vanno in affanno in difesa e subiscono la super giocata in velocità di Pulisic e Salaemekers che batte Meret. Conte sceglie Marianucci e Rodriguez esterno dovendo fare di necessità virtù. Il Napoli piano piano riprende campo e potrebbe trovare anche il pari. Proprio Rodriguez di testa impensierisce Maignan e poi McTominay da fuori con il portiere rossonere che salva. Il Napoli cerca di far girare la palla poi ecco il secondo errore, Pavlovic si inserisce Fofana serve Pulisic con la difesa azzurra ancora in bambola e il raddoppio è cosa fatta. Il primo tempo finisce così, manca forse un rigore su McTominay e Di Lorenzo lanciato da De Bruyne non riesce ad intervenire sottomisura. Il secondo tempo è strano, poteva essere e non è stato invece.

Il Napoli parte alla ricerca del gol e al 56’ dopo un gran colpo di testa di McTominay, Di Lorenzo viene atterrato. Rigore netto e poi espulsione di Estupinian. Dal dischetto De Bruyne non sbaglia. Il Napoli ha tutto il tempo ora ma tra perdite di tempo e Chiffi che spezza il gioco i minuti giocat sono pochissimi. Conte fa delle scelte, con il senno di poi sbagliate. Mettere Elmas per De Bruyne proprio non l’abbiamo capita. Il Napoli ci prova anche ma le azioni sono sterili. Neres ci prova due volte da fuori senza fortuna e il tempo passa inesorabilmente. Il triplice fischio è un finale scritto che forse tutti aspettavano