Marelli conferma: "Rigore Milan oltre il protocollo, l'arbitro non doveva essere richiamato dal Var"

Dagli studi di DAZN, l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato l'arbitraggio di Milan-Fiorentina. Si parte dall'episodio del rigore del 2-1: "Episodio molto particolare e discutibile. Dopo un lunghissimo check, il Var richiama Marinelli: lo rivede moltissime volte e poi concede il rigore. Non c'è una trattenuta, c'è semplicemente una mano di Parisi sul collo di Gimenez.

Episodio che va oltre il protocollo, perché c’è bisogno di chiaro ed evidente errore. A mio parere, se il rigore viene assegnato sul campo si storce il naso ma è una decisione di campo. Se invece in campo non viene dato, non ci sono gli estremi per l'on field review. Episodio simile a quello di Juve-Inter: in quel caso il contatto nell'azione del gol del 4-3 venne giudicato giustamente sul campo, in questo caso no ed è stato commesso un errore".