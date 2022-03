Il Napoli ha già deciso di non acquistarlo?

Il Napoli si era già mosso a gennaio ma non era arrivata la fumata bianca, a giugno può essere la volta buona

Il Napoli si era già mosso a gennaio ma non era arrivata la fumata bianca, a giugno può essere la volta buona: nel mirino degli azzurri c’è Cedric Hountoundji, difensore centrale del Clermont che può arrivare per due milioni. Il suo acquisto eventuale potrebbe avere un significato: mancato acquisto di Tuanzebe. Il centrale di proprietà dello United sta giocando poco a causa di problemi fisici - da settimane è alle prese con una lombalgia - e molto probabilmente tornerà alla base in estate (è in prestito secco). Per questo il Napoli si cautela con un quarto centrale. Ancora in bilico, invece, la posizione di Anguissa, altro colpo arrivato in prestito in estate dal Fulham. Nel suo caso c'è interesse a riscattarlo ma il Napoli aspetta di trattare col club inglese per rivedere il prezzo definitivo che attualmente ammonta ai quindici milioni di euro.