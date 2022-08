Il piano (non condiviso dal Napoli) di Jorge Mendes per portare Ronaldo in azzurro

Ora è Sky, con Gianluca Di Marzio, a raccontare di una strategia in atto che vede Jorge Mendes impegnato a tessere una trama molto complicata:

Ancora Cristiano. Ancora voci su Cristiano Ronaldo, dopo quella di luglio arrivata da una fonte molto autorevole come The Athletic, poi confermata anche dal Times, "Il Napoli hanno mostrato interesse per il portoghese”. Ora è Sky, con Gianluca Di Marzio, a raccontare di una strategia in atto che vede Jorge Mendes, potente agente del portoghese, impegnato a tessere una trama molto complicata: Osimhen allo United e Ronaldo alla corte di Spalletti.

Il noto precedente

Nel luglio 2018, De Laurentiis aveva svelato di un contatto con Jorge Mendes, agente di Cristiano, prima del passaggio alla Juventus dell’attaccante. “Ci eravamo incontrati per Rui Patricio, ma lui mi ha chiesto se potessimo prendere CR7. Avrei detto subito sì, ma sarebbe servito del tempo. E Mendes non ne aveva…” aveva svelato il patron del Napoli, facendo però riferimento al grande impatto sul fatturato del club che potrebbe avere uno come Ronaldo: “Di sicuro l’arrivo di uno come CR7 al Napoli avrebbe portato a qualcosa che non si vede da tempo”. Chissà se quelle parole sono ancora attuali, chissà se nel piano del presidente del Napoli ci sia la voglia di piazzare un colpo per dare una sterzata anche sul piano di valorizzazione del brand.

Il Napoli in questo momento è solo osservatore

Doveroso chiarire una questione su queste voci: chi sta provando ad attivare delle dinamiche per avviare questa operazione non è il Napoli. C'è semplicemente la volontà da parte di Ronaldo di trovare un club impegnato in Champions League, ed una piazza stimolante come Napoli sarebbe l'ideale nelle idee del portoghese sul piano di visibilità e suggestione. Al momento, però, il tutto resta ad un desiderio di Jorge Mendes, col club azzurro che non pare interessato alla questione. A meno che il Manchester non metta sul piatto una proposta a tre cifre per Osimhen...