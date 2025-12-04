Vergara show, i quotidiani lo esaltano: "Assist al bacio, tecnica e personalità"

Vergara show, i quotidiani lo esaltano: "Assist al bacio, tecnica e personalità"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:48Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Un assist al bacio per Lucca, ieri, per Vergara. Grande prova la sua alla prima da titolare al Maradona con la maglia del Napoli. Voti alti da parte dei quotidiani.

Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport
"Dal cilindro, tira fuori un assist con il contagiri per la testa di Lucca. Si mette in mostra nella sua prima da titolare".

Voto 7 per il Corriere dello Sport
"Un titolare deb di lusso: tecnica, personalità, visione, attenzione difensiva. Crea occasioni, strappa, tira. Da urlo l’assist per Lucca: sinistro prezioso e applausi del popolo all’uscita".

Voto 6,5 per Tuttonapoli
"Si prende una maglia da titolare la sfrutta alla grande. Suo l’assist al bacio per l’1-0 di Lucca. Una gran bella risposta".