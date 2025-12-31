Manna a sorpresa sul mercato: "Vogliamo alzare livello nel reparto offensivo! Kvara mai sostituito a dovere..."
Il direttore sportivo della SSC Napoli Giovanni Manna, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato dei possibili piani sul mercato di gennaio del club azzurro.
Il principio di gennaio sarà: saldo zero.
"Per inserire un calciatore bisogna fare spazio nella rosa a livello economico. Per noi è un paradosso, per il patrimonio netto e la solidità che abbiamo. Il presidente e l’ad Chiavelli ci stanno lavorando, siamo fiduciosi: sono loro ad aver portato il club a certi livelli".
Cosa bisogna aspettarsi, concretamente, sul mercato?
"Vorremmo premiare il lavoro di Conte e dei giocatori migliorando il livello della squadra senza rompere gli equilibri: non so se ci riusciremo, ma ci proveremo. Gennaio è sempre rischioso, l’anno scorso abbiamo venduto il calciatore più importante e forse non l’abbiamo ancora sostituito all’altezza".
In che reparto prevedete interventi?
"I rientri di Anguissa e Gilmour sono più vicini, mentre Lukaku e De Bruyne sono un punto di domanda: quindi, vorremmo alzare la qualità soprattutto nel reparto offensivo. Stiamo facendo valutazioni".
