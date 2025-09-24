Ufficiale Infortunio Buongiorno, c’è lesione! Il comunicato con l’esito degli esami

Alessandro Buongiorno è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso della sfida di lunedì sera contro il Pisa a causa di un problema di natura muscolare, un risentimento alla coscia sinistra. Oggi il difensore centrale classe 1999 si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

Di seguito il comunicato diramato dalla SSC Napoli sul proprio sito web ufficiale: “Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”.