Infortunio Buongiorno, la previsione sui tempi di recupero: salta almeno 3 partite

Pessime notizie per il Napoli e per Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro, uscito nel secondo tempo della gara di lunedì sera contro il Pisa a causa di un risentimento muscolare, si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia sinistra.

Per questo tipo di infortunio - una lesione di primo grado - i tempi di recupero sono generalmente compresi tra una e tre settimane. Il classe 1999 sarà costretto a saltare le prossime tre partite contro Milan, Sporting Lisbona e Genoa. Il suo rientro è ipotizzabile dopo la sosta per le nazionali, con l’obiettivo di tornare a disposizione per la sfida del 18 ottobre sul campo del Torino. In caso contrario, potrebbe rientrare il 21 ottobre con il PSV in Champions League o contro l'Inter il 25 ottobre.