Infortunio terribile per Lozano: la reazione di ADL

Un altra mazzata che arriva dalle nazionali: dopo Mertens, il Napoli perde anche Lozano che si è infortunato durante la Gold Cup. Sul tema la Gazzetta dello Sport in edicola racconta di un De Laurentiis molto infastidito per l'infortunio.

“L’infortunio di Lozano non è stato preso bene da Aurelio De Laurentiis che, dopo aver perso Dries Mertens per l’inizio del campionato (intervento alla spalla), probabilmente dovrà rinunciare anche all’esterno destro, per il quale si era opposto, vanamente, alla pretesa della federazione messicana di convocarlo per la Gold Cup, manifestazione di secondo piano rispetto alla Coppa America. Una vecchia storia, quella delle convocazioni, che il presidente del Napoli sta portando avanti da tempo”.