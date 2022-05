Insigne come Totti, Gazzetta: "Discorso finale, poi targa, video dei gol e saluti vecchi compagni"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela nel dettaglio cosa accadrà domenica per l'addio al Napoli di Lorenzo Insigne

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela nel dettaglio cosa accadrà domenica per l'addio al Napoli di Lorenzo Insigne nella sua ultima gara al Maradona: "Ancora la società sta completando il cerimoniale che si svolgerà domenica prima della gara prevista alle 15 e vuole riservarsi qualche sorpresa. Di certo una targa ricordo sarà consegnata dal presidente Aurelio De Laurentiis Inoltre saranno proiettati nei mega schermi del Maradona immagini dei gol più belli segnati da Insigne. Alternati con video di saluti di vecchi compagni e giocatori importanti del passato. Alcuni risponderanno all’appello del club nelle prossime ore. Al momento di sicuro ci saranno i saluti di Marek Hamsik e Paolo Cannavaro, vale a dire gli altri capitani che hanno sollevato trofei - insieme a Insigne - nei 18 anni di gestione del Napoli da parte di De Laurentiis. A fine gara, poi - in rispetto anche al Genoa che lotta per la salvezza - il capitano preparerà un breve discorso per salutare la propria gente".