Caiazza: "De Bruyne è più in forma ora di quando ha fatto 1 mese di ritiro"

A Canale 8 Caiazza esalta il ritorno di De Bruyne apparso in forma smagliante. E sui rimpianti: con 7-8 elementi in meno, il Napoli ha fatto un miracolo

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, per parlare dei temi principali in casa Napoli: "Quella con il Torino è una vittoria più meritata, quella con il Verona l'hai approcciata bene e l'hai gestita male. Il Napoli invece questa l'ha cominciata bene e l'ha gestita bene, al di là che Adams avrebbe potuto segnare se l'avesse stoppata, poi se Juan Jesus non fosse intervenuto... ci sono troppi se. Credo che il Napoli abbia portato a casa un risultato meritato e meritevole.

Abbiamo parlato di Buongiorno, di Gilmour, di Alisson Santos, ma abbiamo dimenticato De Bruyne: è tornato più in forma di quando era arrivato. Ha fatto un mese di ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro: non era tirato come lo è adesso. Quindi, a proposito di rimpianti: l'Inter nel derby ha avuto difficoltà senza Lautaro e Thuram in attacco. Voglio arrivare al fatto che, se loro hanno avuto problemi con il Milan avendo due-tre elementi in meno, pensate cosa avrebbe potuto fare il Napoli con sette-otto elementi che mancavano".