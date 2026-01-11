Inter-Napoli 2-2, le pagelle: eroici! Scott da fenomeno, che JJ! Bravo Lang
Milinkovic-Savic 6,5- Dimarco infila il pallone all’angolo dove non può arrivare. Col lancio lungo mette Hojlund davanti a Sommer. Il palo lo aiuta nel finale.
Beukema 5,5 - Ha una grande occasione di partire dal primo minuto. Qualche sbavatura in uscita. Dal 77’ Lang 7 -. Entra in campo ed è lesto a servire l’assist a McT.
Rrahmani 6,5- Si attacca a Lautaro e dà vita ad un bel duello. Sfortunato sull’episodio del rigore.
Juan Jesus 7 - Gioca una gara di grande attenzione, con un paio di recuperi fondamentali.
Di Lorenzo 6 - Sbaglia diversi palloni nel primo tempo. Ad inizio ripresa sbaglia la torsione da ottima occasione.
Lobotka 7- Smista tanti palloni e deve far fronte alla grande pressione interista. Nel finale del primo tempo una giocata da giocoliere.
McTominay 8,5- Perde un pallone sanguinoso che porta al gol di Dimarco. Si fa perdonare con un gol da attaccante puro. Mai domo, va a firmare il 2-2 con una zampata da numero 9.
Spinazzola 6,5- Un buon spunto in avvio e la bella imbucata per Elmas sul gol di McTominay. Nel finale paga un pochino la stanchezza.
Politano 6,5 - Non riesce ad incidere troppo da esterno offensivo, ma non si risparmia nel lavoro che gli chiede Conte. Dal 94’ Mazzocchi sv.
Elmas 6,5- Usato come uomo dell’equilibrio, serve un pallone perfetto a Scott per l’1-1. La sua capacità di fare il lavoro oscuro viene premiata da Conte.
Hojlund 7,5 - Fa subito sportellate con coraggio e qualità. Avvia l’azione dell’1-1. Ha una grandissima occasione ad inizio ripresa, scheggiando il palo. Una forza della natura.
Conte 8- Il suo Napoli prende gol su un errore e su un rigirino, per il resto domina nel secondo tempo e mostra di essere eroico.
