La Scozia batte 2-0 la Bielorussia: McTominay e Gilmour decisivi

vedi letture

Termina sul risultato di 0-2 il match tra Bielorussia e Scozia, secondo turno del Girone C per le Qualificazioni ai Mondiali. La prima rete è di Che Adams che sfrutta l'assist di testa di Scott McTominay per imbucare il portiere. Il gol del raddoppio è tutto "made in Napoli": scambio tra McTominay e Gilmour, con l'ultimo passaggio di Billy decisivo per provocare l'autogol.