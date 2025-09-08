Ufficiale Bielorussia-Scozia, le formazioni: McTominay e Gilmour ancora titolari

Sono state rese note le formazioni ufficiali del match tra Bielorussia e Scozia, secondo turno del Girone C per le Qualificazioni ai Mondiali. Per gli ospiti, il commissario tecnico Clarke si affida ad un 4-3-1-2 con Billy Gilmour in cabina di regia e Scott McTominay ancora titolare alle spalle dei due attaccanti. Tra i volti noti alla Serie A, presenti anche Adams del Torino e Ferguson del Bologna.

Di seguito le formazioni ufficiali:

BIELORUSSIA (5-3-2): Lapoukhov; Karpovich, Parkhomenko, Volkov, Zabelin, Pechenin; Myakish, Kalinin, Ebong; Malashevich, Barkovskiy. Ct: Ferrer

SCOZIA (4-3-1-2): Gunn; Johnston, Souttar, McKenna, Robertson; McGinn, Gilmour, Ferguson; McTominay; Adams, Doak. Ct: Clarke