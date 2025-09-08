L'Ace e Dazn smantellano sito illegale di streaming sportivo: 80% traffico veniva dall'Italia

(ANSA) - ROMA, 08 SET - L'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale alleanza mondiale contro la pirateria, in coordinamento con Dazn, ha smantellato 'Calcio', sito illegale di streaming sportivo in diretta. Negli ultimi 12 mesi, il canale ha totalizzato oltre 123 milioni di visite attraverso 134 domini, sottolinea una nota di Dazn. L'80% del traffico proveniva dall'Italia, con percentuali minori da Spagna, Stati Uniti, Germania e Francia. Il sito offriva accesso non autorizzato a contenuti sportivi premium, tra cui la Serie A, insieme ad altri principali campionati europei di calcio (Premier League, La Liga, Bundesliga e Ligue 1), le competizioni Uefa per club (Champions League, Europa League, Europa Conference League), tornei internazionali come la Coppa del Mondo e gli Europei oltre a campionati di basket come l'NBA, Formula 1 e MotoGP, incontri di tennis.

"Smantellare attività illegali come 'Calcio' è fondamentale per proteggere i tifosi, salvaguardare i posti di lavoro e preservare il valore e l'integrità degli eventi sportivi dal vivo - ha affermato Ed McCarthy, Coo di Dazn Group - L'azione decisiva intrapresa da Ace e Dazn per rimuovere questo sito ha impedito ulteriori danni al benessere dell'ecosistema sportivo". "La pirateria riduce il valore commerciale di una diretta sportiva ben prima del fischio finale, danneggiando broadcaster, leghe sportive e tifosi." ha affermato Larissa Knapp, vicepresidente esecutivo e responsabile della protezione dei contenuti della motion picture association (MPA). "Con l'inizio della stagione calcistica italiana, mi congratulo con il team per aver smantellato tempestivamente questa famigerata operazione", aggiunge. (ANSA).