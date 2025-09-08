Ufficiale Grecia-Danimarca, le formazioni: la scelta del ct Riemer su Hojlund

Sono state rese note le formazioni ufficiali del match tra Grecia e Danimarca, secondo turno del Girone C per le Qualificazioni ai Mondiali. Negli ospiti, il commissario tecnico Riemer preferisce ancora Biereth a Ramus Hojlund per il ruolo di centravanti nel 4-3-3. Presenti diversi volti noti alla Serie A: nei biancoazzurri c'è il nuovo acquisto della Roma Tsimikas, sponda biancorossa ecco gli ex Maehle, Hjulmand e Skov Olsen.

Di seguito le formazioni ufficiali:

GRECIA (4-2-3-1): Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Kourbelis, Zafeiris; Karetsas, Konstantelias, Tzolis; Pavlidis. Ct: Jovanovic

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Froholdt; Skov Olsen, Biereth, Damsgaard. Ct: Riemer